Na de tornado van vorig jaar bezorgt elke storm dé bomenman van Zutphen de bibbers

Leden Be Quick Zutphen hoopvol over voortbe­staan na ‘cruciale avond’

19:39 In een vol clubhuis liet het bestuur van Be Quick Zutphen vrijdagavond een duidelijke noodkreet horen: voor de zomer moeten verschillende functies zijn ingevuld, anders houdt de club op te bestaan. De oproep was niet aan dovemansoren gericht, het bestuur is hoopvol.