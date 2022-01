Na deze week geen vaccinaties meer in Zutphense Hanzehal: ‘Aantal afspraken voor vaccinaties daalt’

Het lukte Levy (19) niet naar school te gaan, maar dankzij de ‘thuiszit­ters­klas’ doet hij nu examen

Kinderen die vanwege psychische problemen of trauma’s niet naar school gaan, maar wel leerplichtig zijn. Nederland telt er zo’n 12.000. De 19-jarige Levy was een van hen. Totdat hij in de ‘Thuiszittersklas’ van docent Martin Schravesande (45) in Brummen kwam. Hij raakte weer gemotiveerd voor school en doet dit jaar eindexamen havo. ,,Zonder deze school was dat een stuk moeizamer gegaan.”

14 januari