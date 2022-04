Na jarenlang vrijwilligerswerk worden deze vijf lintjes in Zutphen opgespeld: ‘Voorbeeld voor iedereen’

LINTJESREGENWaar in Zutphen traditioneel gezien weinig lintjes worden uitgereikt, mocht burgemeester Annemieke Vermeulen vandaag wel aan de bak. Vijf lintjes spelde de burgemeester op de borst van inwoners, vanwege hun jarenlang vrijwilligerswerk. Wie zijn deze nieuwe Ridders en Leden in de Orde van Oranje-Nassau?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Met veel plezier heb ik deze vijf mensen vandaag verrast met het bijzondere nieuws dat zij een lintje krijgen’’, zegt burgemeester Vermeulen. ,,Ik vind het fantastisch hoe zij zich jarenlang en geheel vrijwillig hebben ingezet voor de samenleving. Zij zijn hiermee een lichtend voorbeeld voor iedereen, daarom ook hier mijn hartelijke felicitaties met deze mooie dag en deze Koninklijke onderscheiding.’’

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Willem van Stockum (65, Warnsveld)

De lijst vol vrijwilligerswerk van Willem van Stockum is lang. De Warnsvelder was in 2004 aanjager en bestuurder van de Stichting Warnsveld Zelfstandig. Hij was acht jaar penningmeester van het jeugdtheater Zjuust en sinds 2008 voorzitter van de Groote of Oranje Sociëteit Zutphen. Voorzitter was hij ook vijf jaar bij de Stichting Gondelvaart en vanaf 2011 bij diverse stichtingen binnen Zutphen Energie. Bovendien was hij aanjager en bestuurder van het Geelvinck Museum.

Volledig scherm Willem van Stockum heeft een waslijst vol vrijwilligerswerk op zijn naam staan. Hij werd vandaag geridderd tijdens de jaarlijkse lintjesregen. © Archieffoto Rob Voss

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Linda van den Broek (52, Zutphen)

Bij de Zutphense Zwem- en Waterpolovereniging De IJsselmeeuwen is Linda van den Broek een bekend gezicht. Haar eerste vrijwilligerswerk gaat al ver terug. Vanaf 1985 is ze vrijwillig zweminstructeur, meerdere jaren was ze ook de zwemtrainer. Tussen 2010 en 2014 was ze bovendien de trainer/coach van de waterpolovrouwen.

Gerjan Nijland (70, Zutphen)

De lijst vrijwilligerswerk van Gerjan Nijland is divers. Jarenlang was hij penningmeester bij FC Zutphen. Daarnaast was hij acht jaar lang ouderling en kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Irene. Van 1987 tot 2013 was hij bovendien bestuurslid van de Hervormde Gereformeerde Evangelisatie in Zutphen. Sinds 2007 coördineert hij daarnaast de volkskerstzangavond.

Volledig scherm Gerjan Nijland (links) kreeg vandaag een lintje opgespeld van burgemeester Annemieke Vermeulen. © Archief/Zutphens Persbureau

Wil Biemond (65, Zutphen)

Als één van de twee regisseurs is Wil Biemond het gezicht van jeugdtheater Zjuust. Sinds 2004 regisseert de Zutphense de voorstelling. Zjuust geeft drama- en toneellessen aan kinderen vanaf 9 jaar. Gemiddeld 1300 leerlingen bezoeken de jaarlijkse voorstelling van Zjuust in Theater Hanzehof.

Ine Verschoore (70, Brummen)

Een vreemde eend in de bijt in Zutphen. Hoewel Ine Verschoore in Brummen woont, is ze in Zutphen onderscheiden samen met Wil Biemond. Dit vanwege haar jarenlange werk als regisseur van het Zutphense jeugdtheater Zjuust. Sinds 1998 leidt ze de voorstelling in goede banen.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.