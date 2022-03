Na nek-aan-nekrace wint GroenLinks in Zutphen: ‘Beloond voor afgelopen vier jaar’

updateGroenLinks is in Zutphen net als vier jaar geleden met vijf zetels de grootste worden. Na een zenuwslopende verkiezingsavond pakt de partij een zetel meer dan Burgerbelang en PvdA. Nieuwkomer Partij voor de Dieren komt de raad in met twee zetels.

De een nippend aan een drankje, de ander wrijvend over de kin. De spanning in de historische Burgerzaal van Zutphen was om te snijden. Beetje bij beetje druppelden verkiezingstussenstanden hier binnen onder toeziend oog van vele politieke partijen. Maar weinig kandidaten durfden een voorspelling aan. Het zou dicht bij elkaar zitten, was de algemene verwachting. En dat bleek

Spanning slaat toe

Een uur na sluiting van de stembussen schoven kandidaten van de verschillende partijen rond tienen binnen in de historische Burgerzaal in het oude stadhuis. Op een groot scherm werden vanaf dat moment de tussenstanden gedeeld.

Hoewel GroenLinks de hele avond bij de tussenstanden al aan kop ging, volgde een nek-aan-nekrace met Burgerbelang. Uiteindelijk in het voordeel beslecht van GroenLinks (5 zetels). Vlak erachteraan komen dan Burgerbelang en PvdA met 4 zetels. Qua aantal uitgebrachte stemmen volgde Burgerbelang GroenLinks echter nipt.

‘Beloning’

Op enige afstand volgen D66 (+1) en VVD met 3 zetels. De SP Zutphen zou een zetel verliezen (3) en het CDA zakt zelfs weg naar 1 zetel. Nieuwkomer Partij voor de Dieren komt met 2 zetels de raad in, net als KiesBewustLokaal. Stadspartij en ChristenUnie zouden het met 1 zetel moeten doen. Let wel, dit is een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag komt maandag.

,,We zijn beloond voor de afgelopen vier jaar’’, jubelde GroenLinks-lijsttrekker Martine Westerik. Met de komst van Partij voor de Dieren vreesde ze wellicht zetels in te moeten leveren. ,,We mogen verder en we gaan verder.’’

Burgerbelang-lijsttrekker Rick Verschure hoopte met de laatste stembureaus te gaan nog op een zetel winst. ,, Dit wordt nog heel spannend’’, zei Verschure na de laatste tussenstand. ,,Ik ben hier zonder verwachting gekomen. We staan hier als een winnaar. Vijf zetels zou helemaal super zijn geweest.’’

‘High-fives’ bij nieuwkomer

Opvallend positief in de Burgerzaal was de hoek van de Partij voor de Dieren. Waar GroenLinks-lijsttrekker Martine Westerik de eerste tussenstand glimlachend zag langskomen, was Iris Vellema (PvdD) het middelpunt van een feestje vol ‘high-fives’.

,,Dit is is toch schitterend om je naam op het scherm langs te zien komen’’, zegt Vellema. ,,Dit is waar we het voor hebben gedaan. Twee zetels, daar mikken we op.’’

SP opvallende afwezige

De SP-fractie maakte de spanning niet mee. Ze kozen bewust voor een eigen verkiezingsfeestje. Een vooruitgeschoven pion in de Burgerzaal stuurde de tussenstanden door, de rest van de leden had zich verzameld in de een zaal van activiteitenvereniging DWK, in de wijk Noordveen.

Tussen een sjoelbak en een statafel vol met drankjes en frituur stond fractievoorzitter Mart de Ridder. ,,Een feestje op kosten van gemeenschapsgeld’’, noemde De Ridder de verkiezingsavond op het stadhuis. ,,Wij betalen het hier uit eigen zak. We willen bovendien een feestje met eigen mensen. Wat later op de avond gaan we nog wel naar het stadhuis om anderen te feliciteren.’’

