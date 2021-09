Na stroeve opstart rijden 65+-busjes nu door Zutphen: ‘Eindelijk’

Een snelle boodschap doen bij de supermarkt, je paspoort ophalen bij het stadhuis of er gewoon even uit in de binnenstad. Voor ouderen in Zutphen is het een stuk eenvoudiger geworden nu de twee elektrische Stap-In-Stap- Uit-busjes door de gemeente crossen. Voor 1,50 euro per keer worden ouderen voor de deur van hun woonzorgcentrum opgehaald en kunnen ze uitstappen bij meerdere trekpleisters in Zutphen.