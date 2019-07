Na wilde achtervolging in binnenstad Zutphen houdt politie inbreker aan

Plannen om een histori­sche toeristi­sche tijdreis onder 's-Gravenhof in Zutphen te maken

6:00 Een historische attractie onder het 's-Gravenhof in het centrum van Zutphen. Een toeristische tijdreis onder de grond gebaseerd op DOMunder in Utrecht, dat jaarlijks 40.000 bezoekers trekt. Michel Groothedde, stadsarcheoloog in dienst van de gemeente Zutphen, werkt aan een plan om van het 's-Gravenhof een toeristische trekpleister in het oosten van het land te maken.