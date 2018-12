Na Zutphen zegt Patricia nu wel ‘ja’ op huwelijksaanzoek in Top 2000-café

,,We vragen elkaar al jaren ten huwelijk", vertelt Patricia een dag na haar verloving. ,,Dan gaat de een op de knieën en dan zegt de ander altijd ‘nee’. Dat gebeurde ook al eens in het centrum van Zutphen toen ik Errol vroeg. Alle omstanders bleven toen verbaasd achter.”



Dit keer was de poging wél serieus. Want hij, brandweerman in de regio, en zij, voormalig postbode, willen graag met elkaar verder. Errol had ook een ring meegenomen naar Hilversum. ,,Zaterdag waren we acht jaar bij elkaar. We hebben elkaar leren kennen via Twitter. Trouwen was zeker onderwerp van gesprek, maar de actie van Errol kwam toch redelijk spontaan. Ik zag onze vrienden wat smiezen en toen ging hij op zijn knieën. Natuurlijk zei ik dit keer ‘ja’. Daar hoopte Errol ook echt op. Het moest er een keer van komen.”



Dat het in het café van de Top 2000 gebeurde, is niet heel toevallig. ,,De Top 2000 is echt ons ding. We wilden al jaren een keer naar het café. Zaterdag kwam het er voor het eerst van.”