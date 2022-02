Nabestaande over geroofd Joods vastgoed in Lochem: ‘Onderwijs het beste weerwoord’

Maximum­snel­heid in Brummen omlaag, maar waarom niet in Eerbeek? ‘Het is hier minstens zo gevaarlijk’

Een racebaan, zo omschrijven bewoners van de Loenenseweg in Eerbeek de verkeerssituatie in hun dorp. De verbazing was dan ook groot toen ze twee weken geleden zagen dat de maximumsnelheid in Brummen en Leuvenheim wél wordt verlaagd. ,,Ik houd mijn hart vast als mijn kinderen naar school of de sporthal gaan.”

21 februari