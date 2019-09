Nationale brandweertitel voor team uit Zutphen: ‘Wij gaan letterlijk voor elkaar door het vuur’

VideoHet is feest bij het Zutphense brandweerkorps. Zes spuitgasten uit de Hanzestad behaalden afgelopen zaterdag in Harskamp de Nederlandse titel in de landelijke TAS-HD klasse. Het Zutphense brandweerteam presteerde bij het bestrijden van een in scene gezette brand het beste van de negen finalisten en leverde in de persoon van Martijn van der Linde (37) tevens 's lands beste bevelvoerder. Ook in 2010 legden de Zutphense brandweerlieden beslag op de titel.