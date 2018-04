Navarone hoofdact op Bevrijdingspop Zutphen

Uitstel bouwplan Kat­ten­ha­vestraat Zutphen na protest omwonenden

6:15 Een plan om vijf woningen te bouwen aan de Kattenhavestraat in Zutphen, is voor onbepaalde tijd uitgesteld na protesten van omwonenden. Een groep van ongeveer 35 buurtbewoners aan IJsselkade en Kattenhavestraat heeft zich verenigd in het Kattenhaven Collectief en trok in januari aan de bel over het bouwplan van ontwikkelaar Trigonium.