Neergeschoten piloot in Zutphen geëerd met Draaginsigne

De nu 95-jarige Hendrikx was destijds piloot van een Spitfire, een jachtvliegtuig. Op 1 april 1945, paaszondag, werd het toestel getroffen door een bombardement van de Duitsers. Met een grote klap boorde het vliegtuig in de grond. De Spitfire stond binnen de kortste keren in lichterlaaie.

Brief

Een ooggetuige stuurde Hendrikx eind 1946 een brief. ,,Met knikkende knieën zag ik het aan en wat er in mij omging, toen zich uit die vuurzee een menschelijke gedaante losmaakte, is niet te beschrijven. Nooit zal ik vergeten: dat verschroeide haar en wenkbrauwen! Het gezicht leek één grote blaar.''

De piloot, die ook gewond was geraakt aan zijn been, is eerst met paard en wagen vervoerd. Daarna is hij overgeladen in een militair voertuig, om kort erna in het ziekenhuis van Zutphen te arriveren. De volgende dag is hij naar het hospitaal in Apeldoorn gebracht.