Nelleke uit Zutphen viel van ene verbazing in de andere na WhatsApp-fraude: ‘Wat ben ik door de mangel gehaald’

19 juni Wat jaren geleden begon voor de lol is voor vier vrienden uit Zutphen uitgegroeid tot een grote brouwerij op een prominente plek in de stad. Bier brouwen. En niet zo’n beetje ook. In hun nieuwe Chamaven-brouwerij brouwt het viertal 4000 liter speciaalbier per maand. ,,Alleen de bieren die wij het lekkerst vinden.’’