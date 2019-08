Net 25 en al een eigen plein in je woonplaats: Eerbeek eert olympisch kampioene met Elis Ligtleeplein

Net 25 en dan al een eigen plein in je woonplaats: Olympisch kampioene baanwielrennen Elis Ligtlee heeft in Eerbeek het Elis Ligtleeplein onthuld. ‘Super cool, een eigen plein. Dat kunnen niet veel leeftijdsgenoten van mij zeggen'.

Exact drie jaar nadat Elis Ligtlee olympisch goud won in Rio de Janeiro, is dinsdag het plein nabij de Stationsstraat in het dorp naar de Eerbeekse vernoemd. ,,Het is en blijft een bijzondere dag, 13 augustus’’, reageert Elis Ligtlee enthousiast. ,,En op je 25ste al een plein naar je vernoemd krijgen, is heel bijzonder.’’

Hoewel al bij haar huldiging in 2016 was beloofd dat ze er een straat naar haar vernoemd zou worden, kwam de daadwerkelijke onthulling toch als een verrassing. ,,Ik was gevraagd voor de zomermarkt om inwoners en vakantiegangers te vertellen over die speciale dag waarop ik mijn Olympische medaille won. Ik had geen idee dat dit zou volgen.’’ Maar als ze haar familie, schoonfamilie en loco-burgemeester Peter-Paul Steinweg van Brummen ziet, krijgt ze een vermoeden, vertelt ze. ,,Toen dacht ik: zou het nu dan echt gebeuren? Echt super tof dat ze dit allemaal voor mij geregeld hebben. Ik vind het ook een leuk plein. De ouderwetse stoomtrein komt er langs en trekt veel toeristen.’’

Volledig scherm Elis Ligtlee heeft haar eigen plein in Eerbeek: het Elis Ligtleeplein. © Gemeente Brummen

Ze is van plan er regelmatig een kijkje te nemen. Lachend: ,,Op de fiets, natuurlijk.’’ Elis Ligtlee is eind december vorig jaar gestopt met topsport. Zeventien jaren sporten op het hoogste niveau gingen haar niet in de koude kleren zitten, vertelde ze eerder in de Stentor. Van hoogtepunten op de cross- en baanfiets, naar diepe dalen en twijfels over haar eigen capaciteiten. Tot ze eind vorig jaar ineens besloot te stoppen. Nu, een half jaar verder, werkt Ligtlee aan haar nieuwe leven.

Succes

Met behulp van haar vriend en levenspartner Emmo heeft ze haar website elisligtlee.com aangepakt. Die had ze al tijdens haar carrière, maar moest worden vernieuwd. ,,Emmo is directeur bij Best4U Media dat daarin is gespecialiseerd, dus dat kwam goed uit.”

Ligtlee biedt lezingen, fietsclinics en presentaties aan. ,,Dan vertel ik mijn verhaal. Over mijn carrière van vallen en opstaan. Dat groot succes niet altijd ook brengt wat je er van verwacht, maar wat je vanuit iets wat niet goed gaat zeker ook naar iets kunt gaan dat wel goed gaat.”

Volledig scherm Elis Ligtlee thuis in Eerbeek. © Rob Voss

Goud