Net als Napoleon: in Ruurlo wordt champagne ontkurkt met een sabel

Met een strakke beweging moet hij open. In mijn rechterhand heb ik een sabel en in de linker een champagnefles. Alco van Berkel, sinds kort traditioneel geslagen als Maître Sabreur, legt mij de fijne kneepjes van het sabreren uit: het openen van een champagefles met een sabel.

Trouwlocatie en restaurant Oranjerie in Ruurlo is geïnaugureerd door de Confrérie du Sabre d’Or als Caveau de Sabrage. Dat is een wereldwijd gilde, ooit opgericht door de Franse keizer Napoleon. ,,Dat betekent dat we een vestiging zijn van het gilde. Hier kunnen we bijeenkomen’’, legt eigenaar Alco van Berkel uit. Hiermee is de Oranjerie de eerste sabrage-locatie in de Achterhoek.

Het is een eervolle vermelding, een bewijs van kennis om mensen te begeleiden. ,,Bruidsparen vinden het heel erg leuk. Het is een stukje extra. Het spektakel levert een mooi fotomoment op. Het is weer eens wat anders dan het aansnijden van de bruidstaart.’’

Bekijk hier hoe je een fles met een sabel ontkurkt:

(tekst gaat verder onder de video)

Met capes om

Van Berkel is, samen met twee medewerkers, tot Maître Sabreurs geslagen, met het sabel op de schouder. ,,Met capes om en de sabel in de hand kwamen ze op Franse muziek binnenlopen. Het gaat al eeuwen zo, het is traditie. Mooi dat dat in ere wordt gehouden.’’

Waar komt de traditie van het sabreren vandaan? De oorsprong ligt bij Napoleon. Die was groot fan van champagne. Volgens Van Berkel zijn er twee verhalen. De minst sierlijke is dat de Kozakken een slag van Napoleon wonnen. Ze namen alle champagne van Napoleon en sloegen de flessen kapot. Tot hun verbazing sloegen ze ook flessen op een bijzondere manier open. Dit noemden ze sabrage. Leuker om te vertellen aan zijn gasten vindt Van Berkel het volgende: Napoleon zou na elke gewonnen slag een fles van het Franse trots pakken. Hij trok dan zijn sabel en sabreerde de fles om zijn overwinning te vieren.

Dit laatste verhaal vertelt Van Berkel aan zijn gasten. Bij de Oranjerie wordt champagne met de sabel ontkurkt bij speciale gelegenheden. Meestal zijn dat bruiloften. ,,We vertellen over de geschiedenis en vertalen die naar de bruidegom. Hij viert dan de overwinning op zijn bruid. We begeleiden dat met z’n tweeën en oefenen ter plekke.’’

Ziel van de fles

Die oefening duurt maar kort. Ik krijg de sabel in m’n handen geduwd. ,,Zwaarder dan ik dacht!’’, roep ik. Zo’n vier kilo. Van Berkel verzekerd me dat hij niet scherp is. Ik moet de sabel met een strakke beweging tegen z’n hand duwen. Dan laat hij zien hoe ik de champagnefles moet vasthouden. ,,In de ziel van de fles, onderin. Met de naad van de fles naar boven gericht.’’

Ik mag een poging wagen. Iets te voorzichtig strijk ik de sabel tegen de rand van de fles. ,,Het gebeurt niet vaak dat iemand meer dan drie pogingen nodig heeft’’, lacht Van Berkel. Ik moet verder doorzwaaien, niet inhouden. Dat advies werkt: de kurk schiet de restaurantzaal door. Mijn adem stokt. Ergens ben ik verbaasd dat het me gelukt is, gevolgd door euforie en het idee dat ik het direct nog eens wil proberen. Eerst maar eens proosten met deze champagne.

Druk is hoger dan een autoband

Hoe is het mogelijk de fles met een sabel te ontkurken? Dit lukt alleen met champagne. Die garandeert de juiste druk en dikte van de fles. Ook moet de fles koud zijn, maximaal zeven graden. ,,De fles heeft een naad. Twee delen zijn tegen elkaar aangezet. Dat is het zwakste punt. En de fles staat onder druk, nog hoger dan een autoband. Door die druk schiet het eraf.’’ Is het gevaarlijk? ,,Zeker wel. Als je het niet goed doet sla je de fles kapot.’’

Omdat het mij is gelukt mag ik mijzelf Chevalier de Confrérie noemen. Maar dat maakt mij nog geen lid van het gilde. ,,De Oranjerie is nu professioneel lid. Zo kun je het zien. Maar er is geen ballotage, iedereen kan zich aansluiten. Een bekende die tot de Confrérie du Sabre d’Or hoort is Jort Kelder.’’

Eerste in de Achterhoek

In Nederland zijn twintig Caveau de Sabrages aangesloten bij het gilde. De Oranjerie in Ruurlo is de eerste in de Achterhoek. ,,Dat is een nieuw piketpaaltje voor het gilde waar we naartoe kunnen. Bijvoorbeeld voor een Grand Chapitre, dat is een evenement waar we eens in de zoveel tijd samen komen met champagne en culinair eten.’’