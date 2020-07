Netflix was harde klap, corona de knock-out: laatste videotheek in Zutphen en wijde omtrek stopt. ‘Doodzonde’

De filmverhuur is door de coronacrisis ‘in elkaar geklapt’. Haniel gaat na de zomer door als pure gameshop. Denkers’ dvd-verhuur kelderde in no-time. ,,De omzet daalde in een paar maanden tijd met zeker 70 procent. De schade is groot en die haal ik niet meer in. Mensen blijven thuis en halen hun films en series van streamingdiensten als Netflix, Pathé of Ziggo.’’