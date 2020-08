Nieuw, authentiek pand moet afgebrande bakkerij vervangen op Marktplein Brummen

Gejuich bij fanclub in Zutphen om komst Koeman naar FC Barcelona: ‘Maar voor Oranje heel jammer’

19 augustus De kogel is door de kerk: Ronald Koeman wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona. Een beslissing die met gejuich werd ontvangen in Zutphen, waar Jaco Beeuwkes woont. Hij is voorzitter van de Nederlandse fanclub Barça Holanda.