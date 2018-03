Gemist? Van salarissen plaatselijke politici tot een witte eekhoorn

25 maart De week stond vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. De Stentor heeft daar uitvoerig over bericht. Wie nog eens wil grasduinen in wat gepubliceerd is kan terecht in het dossier. Maar we schreven ook over een zeldzame witte eekhoorn en iemand die in Deventer 50 euro moest betalen voor 3 minuten parkeren.