Mishandeling na doorrijden bij verkeersongeluk in Zutphen

27 oktober Een escalatie van een op het oog normaal verkeersongeluk in Zutphen is donderdagmiddag geëindigd in twee arrestaties. Een 27-jarige Warnsvelder en zijn 31-jarige vrouw uit Zutphen werden in de boeien geslagen nadat zij een automobilist mishandelden.