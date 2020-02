Nieuwe fractievoorzitter voor D66 in Lochem

De D66-fractie in Lochem krijgt in de persoon van Marleen van der Meulen een nieuwe voorzitter. Zij neemt de leiding over van Hamp Harmsen.

De afgelopen zes jaar was Harmsen fractievoorzitter, maar hij zal zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 niet verkiesbaar stellen. Van der Meulen zit al sinds 2014 in de gemeenteraad en heeft als zodanig de nodige ervaring.

,,Marleen heeft mij al eens een tijdje waargenomen’’, zegt Harmsen. ,,Dat heeft ze uitstekend gedaan. Ik ambieer geen derde periode in de gemeenteraad en zo hebben we nog twee jaar tot aan de verkiezingen in 2022 om elkaar uit en in het zadel te helpen.”

Sociaal liberaal

Een heel andere koers zal D66 Lochem onder Van der Meulen niet varen. ,,D66 is een sociaal-liberale partij. Als bestuurslid van de landelijke D66-thema-afdeling duurzaamheid zal ik dat geluid ook hier duidelijk laten horen.”