Nieuwe middelbare school pakt tonnen duurder uit, Zutphen trekt de portemonnee

Apeldoorn­se verdachte van smokkel vluchtelin­gen raakte kappers­zaak al kwijt, maar blijft nog steeds vastzitten

Apeldoorner Mohammed A. (35) en Karim S. (26, zonder vaste woon- of verblijfplaats) worden verdacht van beroepsmatig uitgevoerde mensensmokkel van vluchtelingen uit Syrië, Irak, Somalië en Palestina. De rechtbank in Zutphen acht de kans op herhaling dusdanig groot dat de twee, in afwachting van de verdere behandeling van hun zaak, in voorlopige hechtenis moeten blijven.

6 mei