Nieuwe roep om gemeentemonument van de voormalige Meisjesvakschool in Zutphen te maken

Bathmense Kermis onderzoekt voorjaars­va­ri­ant na afgelas­ting: hoe gaat het in Raalte, Twello en Laren?

26 juli De Bathmense Kermis is het volgende dorpsfeest dat zich aansluit in de polonaise van afgelaste evenementen. Het bestuur wachtte zo lang mogelijk op de overheid of zij de anderhalvemeter-maatregel zou schrappen. Nu dat voorlopig niet aan de orde is, bekijkt Stichting tot Behoud van de Bathmense Kermis of ze het feest in het voorjaar van 2021 alsnog kunnen geven.