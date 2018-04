Nieuwe windmolens in Zutphen tot 185 meter hoog

Bandbreedte

Een daarvan is de zogeheten milieu effect rapportage. Daarin staat onder meer dat de initiatiefnemers voor de hoogte van de molens een bandbreedte hanteren van 170 tot 185 meter, inclusief wieken. In een brochure van IJsselwind werd eerder gemeld dat de molens, inclusief wieken, tussen de 150 en 170 meter hoog worden. ,,In het voorbereidingstraject hebben wij niet over een maximale hoogte gesproken'', zegt Otto Hettinga van IJsselwind. ,,Als je kijkt wat er op de markt te koop is kom je in de hoogteklasse 170-185 meter uit. Het betekent niet dat de molens per se 185 meter hoog worden. Het kunnen nog steeds molens van 170 meter worden.''