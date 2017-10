Nikki Ruwe (15) is al ruim twee weken vermist uit zorginstelling Eefde

Scholieren worden raadslid voor een dag in Zutphen

5:00 Kinderen uit de groepen 7 en 8 van Weekendschool De Wereldwijzer zijn op de laatste zondag in oktober stuk voor stuk voor even raadslid. De zestien kids vormen vier fracties die in een zitting moeten bepalen of de Weekendschool mag blijven of niet. Het gaat om het echie: de piepjonge politici mogen de Zutphense raadzaal in en worden officieel voor één dag benoemd tot raadslid.