Nog even, en Zutphen moet het zonder Music All In en speurneus Arnold Kassenberg doen

Kort voor tienen. Kassenberg opent zijn winkel. Banieren worden buiten neergezet. CD's worden herschikt tot keurige rijtjes. De schappen worden steeds leger: de opheffingsuitverkoop is begonnen. Aan de muren, etalageruiten en schappen zijn bordjes bevestigd met teksten als 'stapelkorting 40 procent’ en 'Music All In stopt na 45 jaar'. ,,Die bordjes hebben mijn kinderen bevestigd’’, zegt Kassenberg. ,,Ik wilde daar nog niet aan. Zoiets is toch een definitieve handeling: het einde is in zicht.’’