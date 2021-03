Noodkreet uit Zutphen op weg naar meer acceptatie voor LHBTI’ers: ‘Wie wil mij helpen?’

Eieren die tegen de ramen werden gegooid, vrouwen die niet met elkaar hand in hand durfden te lopen en inwoners van Zutphen die vertrokken omdat ze zich zelf niet meer konden zijn nadat ze uit de kast komen. Hoewel het beeld leeft dat alle seksuele geaardheden steeds meer geaccepteerd worden, was er Zutphen nog een lange weg te gaan, bleek vorig jaar. Vele reacties kwamen los nadat The Voice of Holland-deelnemer Ziggy Krassenberg - toen 18 jaar oud- op televisie aangaf in Zutphen zichzelf niet te kunnen zijn en daardoor zelfs was verhuisd.