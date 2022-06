Oldtimer wijkt uit voor ambulance en belandt op zijn kant bij ongeluk in Zutphen

Fiatjes kiek’n in de karke, Italiaanse sferen in Steenderen: ‘Veel mensen worden blij van dat autootje’

Er waren al veel bijzondere dingen te zien in de Remigiuskerk in Steenderen. Brommers bijvoorbeeld, zoals oude Zündapps. Op 2 juli is in de kerk een ‘hoogmis’ voor een ander gemotoriseerd fenomeen: de Fiat 500. Italiaanse sferen in en rond de kerk, onder de noemer Fiatjes kiek’n in de karke.

14 juni