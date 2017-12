Oliebol van Nijkamp scoort zilver

Sterkok uit Zutphen signature chef Café Americain Amsterdam

12:40 Sterkok Peter Gast van ’t Schulten Hues in Zutphen zwaait sinds vandaag de scepter in het beroemde Café Americain aan de Leidsekade in Amsterdam. Hij is er voor onbepaalde tijd aangesteld als signature chef en gaat de culinaire koers bepalen.