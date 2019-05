OM eist 5 jaar celstraf en tbs tegen loverboy uit Zutphen

‘Hij leek een geschenk uit de hemel, maar bleek een wolf in schaapskleren’. Johnny R. uit Zutphen (27) wierp zich volgens justitie op als vriend, maar dwong vier jonge kwetsbare meiden, waarvan eentje zelfs minderjarig, de prostitutie in. Tegen hem werd dinsdag 5 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Ook wil justitie dat hij zijn slachtoffers zo’n 45.000 euro schadevergoeding betaalt.

‘Ze wilden snel geld verdienen en ik heb ze daarbij geholpen’, zei R. tegen de rechtbank in Zutphen. Van dwang was volgens hem ‘absoluut geen sprake’. Daar dacht de officier van justitie echter anders over. Volgens haar konden de vrouwen geen kant op toen ze Johnny toelieten in hun leven.

Psychische problemen

Hij knoopte in 2016 een relatie aan met jonge vrouw die in een instelling woonde en met zware psychische problemen kampte. Ze was volgens justitie stapeldol op de verdachte, die kort nadat ze elkaar leerden kennen op vakantie gingen. Hij vroeg haar om pikante naaktfoto’s en -video’s van zichzelf te sturen. Dat wilde ze niet maar hij werd zo boos en gewelddadig dat ze het uiteindelijk toch deed. Zij was het eerste slachtoffer dat via hem in de prostitutie belandde. Uiteindelijk zag de jonge vrouw maar één uitweg: alcohol in combinatie met een handvol pillen. ‘Ik wilde voor jouw voeten doodvallen om je te laten zien hoe ziek je bent’, stond in haar slachtofferverklaring.

Het slachtoffer nam de groepsleiding in vertrouwen, deed aangifte en lange tijd leek deze zaak op zichzelf te staan. Totdat vorig jaar nog drie vrouwen aangifte deden. Een van hen was uit de school geklapt toen een klant vroeg of ze dit werk vrijwillig deed. ‘Het was mijn redding’, verklaarde ze later.

Via Facebook

Johnny’s werkwijze was volgens de officier van justitie steeds hetzelfde. Hij had het gemunt op kwetsbare vrouwen die hij voornamelijk via Facebook benaderde. Jonge vrouwen, eentje zelfs minderjarig, die kampten met psychische problemen, een alleenstaande moeder die niet kon rondkomen, een vrouw die net haar vader was verloren. ‘Ik heb ze nergens toe gedwongen, we hebben alles samen besloten.’

Hij regelde altijd eerst een fotoshoot en die foto’s werden vervolgens gebruikt om een account aan te maken op een sekssite. Hij dwong ze tot ‘testseks’ en overrompelde de vrouwen vervolgens door al meteen met een eerste klant op de proppen te komen. Daarna was er geen ontkomen meer aan, stelde de officier. ‘Meneer bepaalde met wie ze seks hadden, hoe vaak, welke seksuele handelingen ze moesten verrichten en hoeveel ze daarvoor betaald kregen.’

Inkomsten afstaan

De Zutphenaar maakte de vrouwen wijs dat ze 15 procent van hun inkomsten moesten afstaan voor de sekssite. Een onzinverhaal, gaf hij toe in het beklaagdenbankje. Het account op de sekssite was gratis en Johnny stak het geld in eigen zak, maar wilde niet dat de meiden dit wisten. Een van de advertenties verkocht hij door aan een ander slachtoffer en die moest daarvoor 700 euro betalen. Als er afspraken met klanten niet doorgingen of als de meiden niet wilden werken, legde hij ze een boete op. Toen zijn bedrog uitkwam, kwam hij met een fictieve man op de proppen aan wie hij het geld zou moeten betalen. ‘Alles om de vrouwen in het gareel te houden.’

Diefstal

Hij stond trouwens niet alleen terecht voor mensenhandel (het prostitueren van vier jonge vrouwen, waarvan een minderjarige), maar ook voor poging verkrachting en mishandeling van een 15-jarig meisje vorig jaar in Zutphen. Verder zou hij een smartphone van een 17-jarig meisje, die bij hem thuis was, hebben gejat en vervolgens in haar telefoon hebben gesnuffeld. Daar bleef het niet bij, hij deed zich voor als haar en ze kon haar telefoon alleen terugkrijgen als ze een paar maanden lang twee keer per maand seks met hem had.

R. is eerder dit jaar opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum en gedragsdeskundigen zien tbs met dwangverpleging als de enige mogelijkheid. ‘De verdachte is te gevaarlijk en de feiten zijn te ernstig om zonder begeleiding terug te keren in de maatschappij’, zei de officier van justitie.