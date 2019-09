OM eist 9 jaar voor gewelddadige woningoverval in Zutphen

Uitgebrand

De vluchtauto werd later uitgebrand in Loenen aangetroffen. Er was een derde verdachte in beeld maar daar heeft het OM te weinig voor om ook hem te vervolgen. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs om deze twee verdachten te veroordelen voor een poging gekwalificeerde doodslag. Voor het bewijs gebruikte ze onder meer DNA-sporen van een petje en een IKEA-tas, aangetroffen op de plaats delict. Ook verwees ze naar observaties en afgeluisterde telefoongesprekken. Het slachtoffer en zijn vrouw waren samen met familie bij de rechtszaak. De kans is heel groot dat het slachtoffer voor de rest van zijn leven gehandicapt blijft.