Omstanders blussen schuurbrand in Zutphen met tuinslang, maar brandweer neem het snel over

Lucratieve flitspaal bij Zutphense wijk De Hoven weg door aanleg rondweg met 2 rotondes, maar komt-ie terug?

23 augustus Het was een roemruchte flitspaal die de Nederlandse schatkist veel geld opleverde. De paal aan de N345/Weg naar Voorst bij de Zutphense wijk De Hoven bracht tonnen aan boetegeld van snelheidsovertreders in het laatje. Dat is verleden tijd. De lucratieve flitspaal is weggehaald vanwege de aanleg van een nieuwe rondweg om De Hoven en keert zeer waarschijnlijk niet meer terug.