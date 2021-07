Omstreden vervallen panden in Zutphen krijgen nu toch een nieuwe invulling

Zutphen weigert mee te betalen aan niet beveiligde spoorweg­over­gan­gen: ‘Toeters hoor je hier dagelijks’

24 juli ProRail wil vier onbeveiligde spoorwegovergangen in de gemeente Zutphen beveiligen of opheffen. Voor drie ervan vraagt de spoorbeheerder de gemeente Zutphen om de helft mee te betalen. Geen optie, stelt wethouder Annelies de Jonge: ,,Dat geld is er simpelweg niet.’’ Omwonenden van de onbewaakte spoorwegovergangen blijven daardoor in onzekerheid.