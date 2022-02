Omstreden windmolens tussen Zutphen en Eefde dichterbij door reuzenstap provincie Gelderland

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal positieve tests in regio IJsselland bijna verdubbeld, met uitschie­ter in Hardenberg

Het aantal coronabesmettingen in veiligheidsregio IJsselland is flink toegenomen. Er kregen 1914 mensen een positieve testuitslag, terwijl dat er gisteren nog 1062 waren. In veiligheidsregio Flevoland is, in de cijfers die vandaag bekend werden, sprake van een lichte stijging. Ter nuancering: Op woensdagen liggen de cijfers doorgaans hoger dan op dinsdagen.

23 februari