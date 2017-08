Omwonenden recyclebedrijf Brummen zijn permanente brom zat

Het lawaai komt niet boven de geluidsnorm uit, maar doordringend is het wel. Buren van recyclebedrijf Steenbergen in Brummen willen maatregelen. ,,Oordopjes helpen niet."

Omwonenden van recyclebedrijf Steenbergen aan de Rhienderstein 14 in Brummen hebben met eigenaar Andre Steenbergen een gesprek gehad over de door hen als zeer ernstig ervaren geluidshinder. Het gesprek zou in positieve sfeer zijn verlopen, volgens Bart Koehorst, een van de omwonenden die in het geweer zijn gekomen tegen het lawaai veroorzaakt door het bedrijf.

IJzer op ijzer

Steenbergen dat in 2015 startte, zamelt oud ijzer, accu's, katalysatoren en afgedankt ict- en telecommateriaal in en verhandelt dat weer. Koehorst: ,,Steenbergen heeft beloofd te bekijken welke maatregelen hij kan nemen. Hij zou daar deze week uitsluitsel over geven. Wij hebben een aantal ideeën aangereikt. De gebruikte kraan bijvoorbeeld staat op aan elkaar gelaste platen. IJzer op ijzer, dat veroorzaakt enorm veel herrie. Waarom niet dat apparaat op rubber matten zetten? Dat gebeurt met bouwkranen ook. Zal een hoop schelen, verwachten we. Daarnaast veroorzaakt de motor van de kraan permanent doordringend geluid. Er bestaan decibelkillers, die dat tegen kunnen gaan. De motor kan misschien geïsoleerd worden. Maar ja, dan is er nog de herrie van ijzer dat in containers wordt gedumpt.''

Geluid kraan

De kraan is een doorn in het oog van de omwonenden. Steenbergen installeerde die 2,5 maand geleden. Daarna is de overlast toegenomen. Koehorst: ,,Dat ding veroorzaakt een permanente brom. Misschien niet boven de geluidsnorm die het bedrijf mag hanteren binnen de vergunning, maar wel doordringend. Oordopjes helpen er niet eens tegen. Je kunt je er niet voor afsluiten.''

Het stoort hen dan ook dat de gemeente deze week liet weten dat er niet zodanig lawaai is, dat dat de wet- en regelgeving wordt overtreden. Dat is gebleken uit metingen die de gemeente heeft laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Veluwe.

Buurtbewoner Wim Klaasen heeft er zijn bedenkingen bij: ,,Onze eigen lange reeks metingen vertelt een ander verhaal. En dan nog, je kunt zeggen: het is binnen de norm. Maar kom dan eens een middag hier in de tuin zitten.''

Geluidsopname

Koehorst laat een geluidsopname, gemaakt in zijn achtertuin, horen. Uitbundig fluitende vogels, regelmatig overstemd door zware, bonkende geluiden.

Evengoed gunnen ze Steenbergen het voordeel van de twijfel. ,,Het gesprek gaf ons vertrouwen dat hij ook wil dat het goed komt.'' Tijdens het interview met Koehorst en Klaasen belt Steenbergen. Hij kondigt aan vandaag (donderdag) met een aantal maatregelen te zullen komen. Koehorst: ,,Mooi, we zijn heel benieuwd.''

Leveren de voorstellen niets op, dan beraden de omwonenden zich op nieuwe stappen. Burgemeester Van Hedel liet maandag weten na het zomerreces met Steenbergen, de omwonenden en de OVIJ verder in gesprek te willen om te kijken of op basis van zorgplicht en noaberschap de overlast kan worden verminderd.