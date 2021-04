Omwonenden zelf in actie om vervallen tunnel in Zutphen op te knappen: ‘We voelen ons er nu niet veilig’

Inbraak dierenwei­de Warnsveld: twee hamers gestolen, maar door gat in het hek ontsnapten de geiten

14 april Geen grote buit voor boeven die afgelopen zondag inbraken in de schuur van de dierenweide in Warnsveld. Ze moesten het doen met twee hamers. Toch is de schrik bij de voorzitter groot: ,,De dieven beseffen niet welk risico ze hebben genomen door een gat in het gaas te knippen’’, zegt voorzitter Hans van Geel. Want de door het gat ontsnapte geiten konde zo de Draaiomsdreef oplopen.