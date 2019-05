Onbemand tankstation in Eefde mag 24 uur per dag open blijven

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) constateerde dit jaar dat het tankstation tegenwoordig onbemand 24 uur per dag en zeven dagen in de week geopend is. In het verleden was het tankstation bemand en kon er alleen overdag getankt worden. Nu er 's avonds en 's nachts getankt kan worden voldoet het tankstation in die uren niet aan de piekniveaus van geluid.



Woning

Dat het tankstation niet aan de norm voldoet komt doordat er een woning boven de garage achter het tankstation zit. Het pompstation en het garagebedrijf zijn sinds 2010 twee afzonderlijke bedrijven. De gemeente Lochem weegt in het besluit mee dat er geen klachten bij de ODA bekend zijn over het tankstation en dat bewoners van de woning door de exploitant van het tankstation op de hoogte gebracht zijn van het tanken in de nacht. Bovendien blijkt uit een geluidsonderzoek dat er in de nacht maar enkele keren getankt wordt. Het gaat gemiddeld om acht auto’s per nacht. Tegenover 106 tankbeurten overdag en in de avond.

Als Lochem de geluidsnormen bij het tankstation niet versoepelt kunnen inwoners van Eefde na 21.00 uur niet meer in Eefde tanken. Het tankstation is het enige tankstation in Eefde, waardoor inwoners dan naar Gorssel of Zutphen zouden moeten rijden voor een tankbeurt.

Negatief advies