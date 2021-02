Ondanks onzekerheid door corona en zoektocht naar nieuwe plek start festival Mañana Mañana kaartverkoop

FIOD ontmantelt steeds meer illegale tabaksfa­briek­jes, ook in Oost-Nederland

20 februari De politie nam deze week bij een inval in Hattem liefst 2,8 miljoen illegale sigaretten in beslag. Vorige maand rolde fiscale opsporingsdienst FIOD een illegale tabaksfabriek in Dronten op. Tabaksfraude is big business. ,,De winsten worden onderschat, er gaan echt enorme bedragen in om’', stelt Ted* van Smoke, het FIOD-team dat tabaksfraude bestrijdt.