Ondanks sobere koningsdag, toch nog een feestje bij seniorenwoningen dankzij jeugddweilorkest Kleintje Spul(t)

LEZERSFOTO'S Koekhappen in quarantai­ne en met ridderorde naar moeder: zo vieren wij tweede Koningsdag in coronatijd

12:52 Natuurlijk had iedereen het graag anders gezien, de viering van Koningsdag 2021. Ondanks alle beperkingen maken de meeste mensen in onze regio er echter het beste van. Zo vieren wij de tweede verjaardag van Koning Willem-Alexander in coronatijd: