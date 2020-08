Onderhandelingen over vertrek van Doornberg Recycling duren langer dan verwacht

video Jeffrey (49) uit Zutphen wil de wolf beschermen en is met nieuwe stichting bereid om ver te gaan

21 augustus Jeffrey Leclercq (49) uit Zutphen wil een breder draagvlak creëren voor wolven in Nederland. Hij heeft daarom Stichting Wolf Nederland opgericht. ‘Ter bescherming van de wolf’. Is dat nodig? En zijn er nog niet voldoende belangenorganisaties? ,,We willen mensen actief gaan betrekken bij de komst van de wolf.’’