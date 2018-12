Onderkomen lonkt voor dakloze Danny en zijn hond Rocky uit Zutphen

De Teugse Marianne Wieggers is bereid Danny en Rocky bij haar thuis een onderkomen aan te bieden mits het kennismakingsgesprek goed uitpakt. Voorlopig moet Siemes het nog zonder zijn geliefde pitbull stafford stellen: ,,De Duitse politie heeft Rocky een paar weken geleden in beslag genomen, omdat ik geen papieren voor hem had en hij geen muilkorf droeg. Ik hoop hem rond 15 december in Trier op te kunnen halen.”

Wandelen

De afgelopen periode heeft Danny Siemes vooral in het buitenland doorgebracht. Hij is, zo zegt hij, een maand aan het wandelen geweest in Luxemburg en Duitsland en is sinds kort terug in zijn geboorteplaats. Over zijn huidige situatie is hij tevreden en financieel heeft hij de boel op de rit. Siemes ziet het wel zitten om in Teuge te gaan wonen. Als Marianne Wieggers het in Danny ziet zitten, is hij binnenkort dakloos af.