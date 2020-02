Ondernemers en inwoners tegenover elkaar over ‘pin only’ in Zutphen en de Achterhoek

In de bus, bij fietsenstallingen, in parkeergarages en in veel apotheken is het munt- en papiergeld al verdwenen, maar ook steeds meer ondernemers in de regio kiezen specifiek voor betalen met pinpas of de smartphone. Contant geld weren kan een oplossing zijn om het voor overvallers minder interessant te maken een ondernemer beroven. Of om ouderen te beschermen. Zo kunnen bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum Polbeek in Zutphen alleen maar elektronisch betalen. Bewoners met een speciale betaalkaart en bezoekers gewoon met hun pinpas. ,,Uit gemak, zodat mensen weten dat ze met één pasje alle betalingen kunnen doen in het huiswinkeltje, het restaurant en bij activiteiten. En we willen ouderen niet met contant op zak laten lopen. We staan voor de veiligheid van bewoners. Geld kun je kwijtraken’’, zegt woordvoerder Stefan Wijnberg van de overkoepelende zorggroep Sint Maarten.