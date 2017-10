Ondernemers Spittaalstraat vrezen dat klant wegblijft

Ondernemers in de Spittaalstraat in Zutphen vrezen de gevolgen van Poort van Zuid. Met dat miljoenenproject is het de bedoeling om de zuidelijke entree van het centrum aan te pakken. Het college spreekt binnenkort een voorkeur uit voor één van drie scenario's, maar in de Spittaalstraat denken ondernemers dat in alle drie de gevallen minder bezoekers naar de aanloopstraat komen.

In twee scenario's verdwijnen de 225 parkeerplaatsen op de Houtwal en alle of bijna alle van de honderd parkeerplaatsen op 's Gravenhof. Die parkeerplaatsen zouden gecompenseerd moeten worden met een parkeergarage onder de Vispoortgracht of onder de plek waar nu het voormalige ROC-gebouw staat. In beide gevallen verwachten de ondernemers in de Spittaalstraat dat binnenstadsbezoekers vaker via 's Gravenhof het centrum in komen, in plaats van in de buurt van de Spittaalstraat.

Een derde variant waarbij parkeren op de Houtwal mogelijk blijft en een voetgangersbrug over de Vispoortgracht wordt aangelegd zien de ondernemers als 'de minst slechte optie', zegt Eric Knijpstra van Ondernemers Vereniging Spittaalstraat (OVS). Toch verwacht de OVS ook bij die variant nadeel, omdat het winkelend publiek in dat geval vooral via de Tadamasingel verder de stad in zou gaan. Knijpstra: "Ik begrijp werkelijk niet dat niemand ziet dat dit gevolgen heeft voor ons. We hebben ons standpunt aan alle kanten aangegeven, maar blijkbaar zijn andere zaken belangrijker."

