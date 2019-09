Onderzoek naar wapenroof Zutphen gestaakt, justitie niet in hoger beroep tegen vrijspraak

Lochem door het oog van de naald: eis hackers voor losgeld lag al klaar

5 september Lochem is door het oog van de naald gekropen bij de inbraak in het computersysteem van de gemeente in juni van dit jaar. De hackers waren al in het systeem doorgedrongen en hadden al een eis tot losgeld klaar liggen toen de aanval ontdekt werd.