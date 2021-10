Onprofessioneel gedrag drie medewerkers ziekenhuis Zutphen zorgde voor sluiting afdeling verloskunde

Video Auto brandt uit op parkeer­plaats in Zutphen

10 oktober Een geparkeerde auto aan de Handelskade in Zutphen is gisteravond volledig uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk, maar voor de brandweer was er geen redden meer aan. Toen de hulpdiensten arriveerden sloegen de vlammen uit het voertuig.