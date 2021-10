Onrust na meerdere ontslagen op verloskunde-afdeling in Zutphen: ‘Laatste wat je wil als zwangere vrouw’

Marion uit Zutphen verliest dierbaar amulet tussen Ommen en Hardenberg: ‘Help, ik wil het terug!’

8 oktober Marion Dekker (57) uit Zutphen verloor in mei tijdens een wandeling van Ommen naar Hardenberg haar dierbare amulet die ze maakte in een traumakliniek. ,,Maar ik dacht: niet zeuren, doorlopen.’’ Nadat ze er vannacht over droomde, besloot ze vanmorgen: ,,Ik wil het terug, het is me te dierbaar.’’ Haar hulpkreet gaat viral op Twitter.