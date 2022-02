Onrust rond mogelijk vervuilde oude stort Eerbeek bereikt kookpunt: omwonenden doen aangifte

De stort is al lang onderwerp van discussie. Om zonnepanelen stabiel te kunnen neerleggen, is de stortplaats in 2019 afgedicht met 200.000 ton aan ‘staalslakken’. Dat is een steenachtig materiaal, volgens de wet een bijproduct van de staalindustrie. Als het in contact komt met water, kan het schade toebrengen aan milieu en gezondheid.