'Ontsnappingspoging Omar L. uit gevangenis Zutphen bijna gelukt’

Johan (63) uit Oeken gooit hoge ogen in Afrika met Mercedes-truck vol slimme snufjes

7:15 De coureur is terug, hij ging met het vliegtuig. Zijn truck nog niet, die is met de boot. ,,Dinsdag haal ik hem op in Rotterdam”, zegt Johan Elfrink (63). Nadat de Africa Eco Rally 2020 zondag was afgelopen, plakte hij nog twee dagen Senegal aan zijn verblijf in Afrika vast. ,,Ik had er wel een week willen blijven.”