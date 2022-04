Ontwikkelaar gaat enorm bedrijfspand langs N348 in Zutphen vervangen: ‘Niet meer van deze tijd’

Ruim 20.000 euro binnen voor Zutphena­ren in energie­nood: ‘Het loopt echt heel behoorlijk’

Zutphenaren hebben ongeveer 22.000 euro gedoneerd voor stadgenoten die in de problemen komen door de hoge energieprijzen. De actie van Energiebank Zutphen loopt voorlopig nog door. ,,Door de oorlog in Oekraïne is de nood alleen maar hoger geworden.’’

