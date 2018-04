'Ontzettend dronken' man laat spoor van rotzooi achter bij fietstocht door Zutphen

Oproep tot steun Zutphen voor uit­ge­pro­ce­deer­de Naser Aziz

9 april Burgerbelang Zutphen Warnsveld (BbZW) roept op om er vanuit Zutphen alles aan te doen om Naser Aziz in veiligheid zijn hoger beroepszaak af te laten wachten. De tot voor kort in het asielzoekerscentrum (azc) in Zutphen verblijvende Iraniër krijgt geen verblijfsstatus van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en vreest dat hem een vervelend lot wacht bij terugkeer in zijn vaderland.