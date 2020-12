Ontzetting na dodelijk ongeval van Deventenaar bij fonkelnieuw complex in Zutphen: ‘Dit is hartstikke tragisch’

Actie Zutphens café brengt licht in donkere dagen: ‘Doneer kerstboom aan een oudere’

3 december Café Camelot in Zutphen is een ‘kerstbomendoneeractie’ gestart voor ouderen. Mensen die een kerstboom kopen bij de kroeg aan de Groenmarkt, kunnen die schenken aan zorginstelling Sensire. Die plaatst de bomen in elk geval bij het Zutphense verpleeghuis de Lunette aan de Coehoornsingel.