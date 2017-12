'Onwerkbare situatie door zwembadmanager IJsselslag'

Twee oud-medewerkers van zwembad De IJsselslag in Zutphen hebben een lange lijst met beschuldigingen geuit aan het adres van de zwembadmanager. Dat blijkt uit twee brieven die de voormalige medewerkers in maart en april van dit jaar schreven aan wethouder Annelies de Jonge, die destijds het zwembad in haar portefeuille had.

In de brieven, waarvan er in elk geval één ook is doorgestuurd aan de gemeenteraad, wordt onder anderen gesteld dat de zwembadmanager voor een onwerkbare sfeer onder het personeel heeft gezorgd. Ook zou hij onzorgvuldig met geld omgaan en personeel vaak met camera’s in de gaten houden. Voor zover bekend is er nooit aangifte tegen de man gedaan.

De twee medewerkers vertrokken na lange tijd eerst bij het Graaf Ottobad en later De IJsselslag te hebben gewerkt. “Hij heeft het ervoor elkaar gekregen dat bijna niemand meer met plezier naar z'n werk gaat, personeel op hun tenen lopen, niet zichzelf durven te zijn, zich niet ziek durven te melden en niet weten waar ze aan toe zijn”, stelt één van de briefschrijvers. “Deze man is absoluut niet in staat om op een duidelijke manier te communiceren of op een sociale manier met personeel, klanten of vertegenwoordigers om te gaan.” In de brieven wordt een beeld geschetst van een manager die allerlei regels uit de CAO met voeten treedt en zich regelmatig intimiderend opstelt richting personeel.

Leskaarten

Ook klanten van het zwembad hebben volgens de briefschrijvers last van de manager. Voorwaarden van leskaarten en abonnementen worden bijvoorbeeld tussentijds aangepast, garantiekaarten voor zwemlessen blijken achteraf geen garantie te geven op een diploma en zwemtijden voor recreatief zwemmen worden zonder aankondiging verkort. Daardoor zou bij veel klanten al zo'n onvrede zijn ontstaan dat mensen wegblijven en ouders besluiten hun kinderen ergens anders lessen te laten volgen.

De zwembadmanager zelf zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de twee oud-medewerkers. “Dat is het enige dat ik daarover kan en wil zeggen, want we hebben als zwembad en gemeente met elkaar afgesproken niet via de media te communiceren en daar wil ik me graag aan houden.”